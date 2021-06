Benevento, la nota del Gens Samnites: "Giusto investire sui giovani" Il club ha appoggiato le parole pronunciate ieri dal presidente Vigorito

Nota del club Gens Samnites in seguito alle dichiarazioni effettuate ieri dal presidente Vigorito (clicca qui per leggerle), in merito al nuovo ciclo che interesserà il Benevento Calcio:

La svolta societaria del Benevento Calcio, sul piano delle strategie, era prevedibile ed anche auspicabile. La formula del Presidente mecenate che mette le risorse di tasca sua è stata meravigliosa, perchè ha portato il nostro piccolo e splendido Sannio per due volte in serie A, ed a vincere a Milano e Torino contro Milan e Juventus. Nessuno di noi l’avrebbe mai neanche sognato fino a 5 anni fa. Ma se vogliamo restare a lungo termine nel calcio che conta, il modello non puó non essere quello dell’investimento sui giovani di proprietà. L’abbiamo comunicato al Presidente il giorno stesso della retrocessione, e siamo felici di riscontrare che quello è stato anche il suo pensiero, resistendo alla tentazione orgogliosa di fare una squadra pronta per una nuova immediata promozione. Le opere hanno maggiore importanza e valore quando sono in grado di sopravvivere al loro grande artista.