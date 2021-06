Benevento, ufficializzato il nuovo medico sociale Novità nell'organigramma del sodalizio giallorosso in vista della prossima stagione

Il Benevento ha ufficializzato il nuovo medico sociale. Si tratta di Enrico D'Andrea, professionista reduce da una lunga esperienza al Napoli. Proprio ieri ha salutato la piazza azzurra attraverso questo messaggio:

“Scrivere un saluto in poche righe dopo 16 anni di emozioni non e` per niente semplice. Ho vissuto momenti straordinari, conosciuto ed incontrato grandi Campioni anche se per me erano solo ragazzi. Con tantissimi di loro sono nate delle amicizie stupende, che mi auguro durino nel tempo. Il calore dei tifosi, poi, e` indimenticabile i loro cori ti caricano di adrenalina, ti invadono cervello, ti danno una marcia in piu`. Dopo tutte queste emozioni e` arrivato il momento dei saluti. Voglio ringraziare il Presidente, la sua famiglia, tutti gli staff, i miei colleghi attuali e tutti quelli con i quali ho collaborato in questi sedici anni. Sono fiero di aver fatto parte di una squadra storica, conosciuta e tifata in tutto il mondo. Mi allontano ma saro` sempre lo stesso "tifoso napoletano", quello che soffre durante le partite e gioisce con tutta la squadra e i tifosi. Grazie a tutti, e sempre Forza Napoli”.

Questo, invece, il comunicato del club giallorosso:

Il Benevento Calcio comunica che per la prossima stagione agonistica si avvarrà della collaborazione del dottor Enrico D’Andrea.