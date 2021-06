Caserta chiude col Perugia. Inizia la sua avventura nel Sannio Il tecnico lunedì sarà in terra umbra per la risoluzione contrattuale

C'è l'accordo tra Fabio Caserta e il Perugia. Finalmente è stato raggiunto un compromesso. L'allenatore lunedì sarà in terra umbra per firmare la risoluzione contrattuale. La questione è giunta al capolinea. Dopotutto anche il Benevento aveva fatto capire che bisognava non perdere altro tempo. Già martedì quindi il tecnico sarà nel Sannio per visitare la struttura giallorossa e per iniziare a lavorare con il diesse Foggia. I problemi del mancato accordo erano di natura economica ma alla fine Caserta e Santopadre hanno deciso di trovare una soluzione per poter pensare seriamente al futuro. Il tira e molla non avrebbe giovato a nessuno. Nemmeno al club di via Santa Colomba che ora potrà gettare basi importanti per il nuovo progetto.