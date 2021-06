Benevento, ecco le date del ritiro Il 15 luglio la partenza per Cascia

Il cantiere è stato aperto. In casa Benevento si sta iniziando a lavorare per gettare le basi in vista della nuova esperienza in B. Domani Caserta sarà a Perugia per firmare la rescissione con Santopadre, martedì quindi sarà a Benevento per un primo incontro con il diesse Foggia e con Vigorito. Sarà l'occasione giusta per visitare la struttura giallorossa e per conoscersi meglio ma soprattutto per stilare una lista di calciatori che potrebbero tornare utili anche per la nuova stagione. E solo dopo questa prima analisi, il diesse dovrà iniziare ad intavolare trattative e colloqui con calciatori e procuratori. Insomma il lavoro non mancherà in casa strega. Martedì sarà atteso in città anche il nuovo medico sociale D'Andrea che avrà così modo di familiarizzare con l'ambiente.

Intanto sono state scelte le date per il ritiro di Cascia. Si partirà il 15 luglio e si rientrerà per fine mese. Ma la chiamata per i giallorossi arriverà molto prima. Tra il 7 e l'8 dovranno raggiungere Benevento per un pre ritiro. In programma ci saranno le visite mediche e i primi allenamenti in città.