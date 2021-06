Benevento, giocatori in scadenza, c'è qualche sorpresa La società potrebbe proporre il prolungamento a due giallorossi

Addii o ritorni. Sarà questo il dilemma per qualche calciatore il cui futuro non è ancora ben delineato. Saranno cinque i giallorossi i cui contratti potranno essere a breve "strappati". Per Manfredini, Viola, Tuia ed Hetemaj ci sono stati già i saluti con una città che li ha accolti a braccia aperte. C'era anche Gori nella lista ma per lui non ci sarà alcuna partenza. Il tarantino farà parte dello staff di Caserta come preparatore dei portieri. Una promozione meritata per una vera e propria bandiera nel Sannio. Ma potrebbero esserci altre sorprese. La società sta valutando una proposta di prolungamento per Tuia ed Hetemaj.

Sul versante difesa, considerando l'arrivo di Talbi, la volontà potrebbe essere quella di affiancare ad un giovane un giocatore più di esperienza. E la figura di Tuia calzerebbe a pennello. L'attesa però è legata alla necessità di capire bene le dinamiche che riguarderanno proprio l'arrivo di Talbi. Dopotutto il difensore aveva deciso di abbracciare l'avventura nel Sannio in un contesto diverso quello della massima serie. A lui quindi potrebbe spettare l'ultima parola, perché la politica societaria sarà quella di avere in rosa solo calciatori motivati. Per Hetemaj invece potrebbe esserci la proposta per un altro anno e il centrocampista potrebbe anche accettare considerando che il suo desiderio sarà quello di tornare in Finlandia il prossimo anno. Ipotesi che potrebbero trovare conferma sul campo, dopotutto queste figure si sono rivelate utili anche in serie A, soprattutto il mediano che dopo qualche giornata di panchina si è saputo ritagliare un ruolo importante al di là della delusione per la retrocessione.