Talbi all'Udinese, indennizzo al Benevento? Domani l'arrivo di Caserta in Città, poi il varo del nuovo programma per la B

Un organico rinnovato, in parte rivoluzionato. Il Benevento si appresta a varare il suo piano per il prossimo campionato di serie B. Le linee guida le ha dettate il patròn, domani ci sarà l'avallo di Fabio Caserta, nuovo allenatore della strega.

Si va verso un rinnovamento totale, che non ha però il significato di un ridimensionamento. I più scettici possono stare tranquilli, il presidente non pianificherà mai una nuova squadra che non abbia ambizioni. Una cosa è dire che la serie A non va cercata con esasperazione, un'altra è pensare che si allestisca un organico neanche in grado di mantenere la categoria (come spesso si legge su qualche social). L'obiettivo è quello di snellire la rosa, sia dal punto di vista dell'età che da quella di ingaggi troppo onerosi. In questa ottica merita un discorso a parte Gianluca Lapadula, che costa un occhio, ma piace sia alla società che alla torcida. Le sue prestazioni in Perù hanno aperto gli occhi a tanti, per cui non mancheranno le richieste. Ora, dopo le gare di qualificazioni ai Mondiali del Qatar, è atteso l'esordio con la “blanquirroja” venerdì alle 2 del mattino contro il Brasile di Neymar. Sky trasmette le dirette della Copa America, per gli inguaribili sonnambuli del calcio un bell'appuntamento. Il futuro di Lapadula è legato anche a quello di Gaich, che dopo le due amichebvoli con la Sub 23 dell'Argentina si sta godendo una vacanza a Ibiza. Il Benevento può far valere la sua opzione di rinnovo del prestito, ma solo dopo che il Cska non sarà riuscito a cederlo definitivamente. Sembra infatti che le richieste per il ragazzo di Cordoba non manchino. Così come sarà difficile che il Benevento possa tenere Montassar Talbi, nonostante il suo contratto sia stato depositato in Lega. Il tunisino può sempre decidere di non rimanere in B e di pretendere la serie A. In questo caso ci sarebbe l'Udinese che sembra interessata e che potrebbe riconoscere al Benevento un sostanzioso indennizzo.