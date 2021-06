Benevento, Caserta domani incontra Vigorito Era stato proposto un anno a Tuia

Domani pomeriggio Fabio Caserta (che firmerà con la strega un biennale più opzione per il terzo) sarà a Benevento per un primo incontro con il diesse Foggia e col presidente Vigorito. Per l'occasione ci sarà anche il nuovo medico sociale D'Andrea. Oltre alla doverosa "conoscenza" si getteranno le basi per la nuova stagione. Foggia s'era portato avanti col lavoro per alcune questioni, tra queste quella di Tuia. Il club di via Santa Colomba gli aveva proposto un altro anno di contratto, ma il difensore ha preferito Lecce potendo contare su un biennale con opzione per il terzo. Resta in piedi anche la trattativa con Hetemaj. Anche in questo è stato proposto un solo anno, non c'è stata ancora risposta da parte del procuratore che con molta probabilità starà valutando anche altre offerte.