L'effetto Buffon sulla serie B L'arrivo di un campione di tale portata non potrà che fare bene a tutto il movimento

(frasan) In due anni di serie A, il Benevento non ha mai avuto la suggestione di affrontare Gigi Buffon da avversario. Nelle quattro sfide coi bianconeri tra i pali c'è stato sempre Wojciech Szczesny, il portiere della nazionale polacca, a cui ha persino rifilato 5 gol (Ciciretti, Diabatè 2, Letizia, Gaich: niente male...). Buffon se n'è rimasto qualche volta in panchina, altre volte neanche lì. Come in quell'ultima indimenticabile sfida all'Allianz del 21 marzo scorso decisa dalla stilettata di Adolfo Gaich. Gigi era in panca, tanto che Montipò che lo aveva da sempre eletto a suo idolo, fu costretto ad incontrarlo negli spogliatoi per chiedergli quel cimelio che aveva sempre sognato di possedere, la sua maglietta.

Ma il “coup de teatre” lo ha riservato il Parma e il magnate americano Kyle Krause, che ha deciso di mettere tra i pali della sua porta quell'autentico totem che risponde proprio al nome di Gianluigi Buffon. Che ha otto mesi più di Fabio Caserta, ma che di appendere i guanti al chiodo non ci pensa neppure. Krause ha scritto sul suo profilo twitter: "It's a bird, it's a plane, it's... Superman!”. Semplicemente “E' un uccello, è un aereo, è... Superman”, un modo suggestivo per annunciare il ritorno di Gigi nella città ducale.

Cosa significherà la presenza di un campione di tale portata nel campionato di serie B? Suggestione allo stato puro, anche se in giro ci sono già altri due ex Campioni del mondo come Pippo Inzaghi e Fabio Grosso. Ma loro sono in panchina da allenatori, non provocano più le emozioni di quando giocavano. E allora chi, tra gli attaccanti della cadetteria, non sognerà almeno per una notte di fargli gol? Ma forse sarà anche un passaporto per favorire l'arrivo di altri giocatori di livello. Già questa serie B ha le sembianze neanche tanto nascoste di una A2, se poi arrivano anche campioni di questa portata, allora... Il campionato cadetto rimane una vetrina importante per gli atleti più giovani, che sperano sia per loro il giusto trampolino di lancio. Ma campioni come Buffon non possono che fare bene al movimento, non solo dal punto di vista promozionale.