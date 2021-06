Benevento, definiti i quarti di finale del campionato under 17 Il Benevento affronterà domenica il Bologna in trasferta: in palio le semifinali

Con le partite di ieri che hanno visto protagoniste Lecce e Milan, si è ufficialmente definito il programma dei quarti di finale del campionato under 17. Il Benevento, come noto, dovrà affrontare il Bologna con il match che si giocherà domenica alle 17. Il Milan, con la vittoria ottenuta sul Monza, si è guadagnato il diritto di affrontare il Genoa. Nel gruppo 8, invece, il Lecce si è imposto per 5-0 sulla Reggina: un risultato che gli ha permesso di agganciare il Crotone al comando, ma non ha potuto festeggiare la qualificazione a causa di un gol di svantaggio rispetto ai calabresi nella classifica complessiva.

Al termine delle gare, in caso di parità, verranno effettuati i tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse persistere, si andrà ai tiri di rigore. La truppa di Scarlato affronterà il Bolgona in trasferta: la vincente se la vedrà contro una tra Spal e Atalanta in semifinale.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE:

GRUPPO A:

Spal 19

Genoa 19

Milan 17

Atalanta 16

GRUPPO B:

Crotone 21

Bologna 17

Benevento 17

Roma 15

QUARTI DI FINALE:

Spal - Atalanta

Genoa - Milan

Crotone - Roma

Bologna - Benevento