Serie B, la ventesima è l'Alessandria Il Padova battuto ai rigori (5-4) rimane in serie C

Verdetto emesso. Sarà l'Alessandria a far compgnia a Como, Perugia e Ternana nel novero delle neo promosse dalla serie C. La squadra di Longo si è aggiudicata la finale play off ai calci di rigore, grazie all'ultimo tiro dal dischetto tealizzato da Rubin (5-4). Particolarmente amara la stagione del Padova che ha perso la stagione regolare col Perugia, con cui era arrivata a pari punti, per colpa della differenza reti negli scontri diretti (1-0 a Padova, 0-3 in Umbria). Stessa sorte in questa finale play off, persa proprio sul filo di lana all'ultimo rigore calciato. L'Alessandria torna in B dopo ben 46 anni.