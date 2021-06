Maggio torna sull'addio al Benevento: "Giocavo troppo poco" L'ex giallorosso: "Belli gli ultimi sei mesi a Lecce, ma la distanza dalla famiglia è stata pesante"

Intervistato dalla Repubblica, l'ex giallorosso Christian Maggio è tornato sulle motivazioni che l'hanno spinto a lasciare il Benevento lo scorso gennaio:

"Alla fine il motivo è semplice. Giocavo troppo poco e io sentivo di poter dare ancora qualcosa. Per questo non sono rimasto".

Maggio, come noto, è passato al Lecce ma pare che sia pronto a lasciare anche i salentini:

"Non ho ancora deciso il mio futuro. In questo momento sto trascorrendo qualche giorno di relax con la mia famiglia. Di certo ho ancora voglia di giocare, ma devo valutare tanti aspetti. Lecce è stata una parentesi importante. Mi sono trovato bene negli ultimi sei mesi. C'è un bell'ambiente e un progetto di livello, ma a 39 anni è difficile stare lontano dalla famiglia che vive a Napoli. Ero distante 4-5 ore e a me ha pesato, quindi devo capire bene cosa fare".