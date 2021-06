Benevento, Foggia: "Ripartiamo da una base solida. Caserta ha grandi valori" Il direttore sportivo: "Abbiamo tanti calciatori di proprietà, siamo pronti a valutare richieste"

Ecco le dichiarazioni di Foggia nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fabio Caserta:

"Ripartire dopo una retrocessione è sempre difficile. Rifletti tanto su ciò che non è andato nel verso giusto. Una persona, dopo la sconfitta con il Cittadella, ci fece ripartire subito. L'input è stato quello. Ho 38 anni, non scelgo gli allenatori in base all'età ma sulla qualità. C'erano dei profili più esperti, ma l'età è relativa. Ci vuole tanto altro che abbiamo trovato in Fabio. E' un allenatore di campo e non di gestione sotto tanti altri aspetti. Ci siamo trovati in cinque minuti".

STRATEGIE - "Il mercato non ha una data precisa. Oggi abbiamo tanti calciatori sotto contratto. La base su cui ripartire c'è, poi è chiaro che ci sono dinamiche di mercato che conosciamo bene. Ascolteremo tutte le situazioni che si presenteranno. Il nostro obiettivo è quello di riproporre calciatori adatti alla filosofia di gioco dell'allenatore e della società su altri aspetti".

SCELTE - "Si parte da una base tecnico - tattica. Non possiamo mettere tra le mani dell'allenatore giocatori non funzionali. Faremo delle valutazioni attente su tutto, in funzione di queste verranno fatte delle scelte".

UNDER - "Trovarli in serie A non è semplice, soprattutto pronti. Per il Benevento dovevano essere risorse da far giocare subito. E' ovvio che ci siamo fiondati su una politica di esperienza. In questo ci sono dei ragazzi che si sono valorizzati. Oggi c'è un patrimonio del Benevento con tanti calciatori di proprietà, quindi partiamo da una base solida. Poi c'è il mercato. Glik vorremmo tenerlo, ma vorrà continuare un certo tipo di carriera. A delle condizioni ascolteremo tutto ciò che ci arriva, ma sono condizioni del Benevento e non di altri. In questo c'è già una idea nostra. Abbiamo in mente calciatori per ciò che vorremo fare, tra questi ci saranno giovani. E' molto più facile trovare '98 e '99 pronti per quello che vorremo fare sul campo".