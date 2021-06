Benevento, all'Imbriani la bella iniziativa "Campioni dentro e fuori dal campo" Il sodalizio giallorosso parte attiva nella manifestazione inclusiva dedicata ai ragazzi disabili

Nella giornata di ieri si è svolta una importante manifestazione presso l'Imbriani. Il Benevento Calcio ha messo a disposizione l'impianto per "Campioni dentro e fuori dal campo!", che ha visto la partecipazione di associazioni di genitori con bambini che presentano forme di disabilità. Gli stessi hanno partecipato insieme a ragazzi normotipici, sotto la guida entusiasta degli istruttori delle giovanili del sodalizio giallorosso. Divertimento garantito per tutti grazie a una iniziativa ampiamente riuscita, terminata con la donazione di palloni e gadget ai partecipanti. Per il futuro si prevedono altre idee, come la possibile creazione di attività agonistiche. A coordinare il tutto è stata la dottoressa Melania Catillo. Le associazioni che hanno partecipato sono state "l'Italiana persone Down", "Insieme Per", "ADHD Campania OdV", "Babilonia", "ANGSA" e "FABA". Tutte hanno sentitamente ringraziato il Benevento Calcio per la disponibilità mostrata in merito alla realizzazione dell'evento.