Benevento, focus sulla nuova serie B Una cadetteria che vede grande tradizione, con 219 apparizioni complessive in serie A

La conferenza stampa di venerdì scorso ha dato il via alla nuova stagione del Benevento. La Strega parteciperà per la quarta volta nella sua storia alla serie B, il cui organigramma si è definito lo scorso 17 giugno grazie alla promozione dell’Alessandria attraverso i play off di Lega Pro. Si prevede un torneo molto equilibrato, come tra l’altro accade da sempre per la seconda categoria del calcio italiano. Solo il Benevento è riuscito a chiudere i giochi con grande anticipo sotto la guida di Inzaghi: un’annata eccezionale e difficilmente ripetibile non solo per la Strega, ma anche per tutte le altre formazioni. In fondo, i numerosi record raggiunti hanno dimostrato che in serie B è sempre complicato fare la voce grossa.

NIENTE DERBY – Sono dodici le regioni rappresentate nel prossimo campionato cadetto. Mancano all’appello le due isole, oltre a Valle D’Aosta, Liguria, Trentino, Abruzzo, Molise e Basilicata. Per il Benevento non ci saranno derby: una situazione che non si verificava dalla stagione 2003/2004 di serie C. Da allora, i giallorossi hanno sempre affrontato una formazione campana: un’assenza che priverà i tifosi di una bella fetta di spettacolo. La regione più presente è la Lombardia con Como, Brescia, Monza e Cremonese. Subito dopo c’è il Veneto con Chievo, Cittadella e Vicenza. Rispetto allo scorso anno, il Benevento tornerà in Puglia (Lecce), Marche (Ascoli) e in Umbria (Perugia e Ternana). Quest’ultima, come noto, è anche la regione scelta per il ritiro estivo che si terrà a Cascia dal 15 al 31 luglio

QUANTA TRADIZIONE – Il Benevento è stato sempre protagonista in serie B, ma può considerarsi ancora una sorta di neofita della categoria per le sole quattro partecipazioni nella sua storia calcistica. Impressionanti i numeri delle altre formazioni che testimoniano quanta tradizione ci sarà nella prossima stagione: a partire dal Brescia che vanta ben 63 partecipazioni, seguito dal Monza a 40 e Vicenza a 37. Dopo il Benevento c’è solo il Pordenone che è fermo a tre. E’ importante analizzare anche gli anni delle varie compagini vissute nel massimo campionato: il Benevento è a quota due insieme a Frosinone e Ternana. Al primo posto c’è il Vicenza con 30 tornei di serie A, subito dopo il Parma con 27 e poi il Brescia a 23. Il totale fatto registrare da 17 società è di ben 219 apparizioni. Soltanto Monza, Pordenone e Cittadella non hanno mai maturato esperienze tra le grandi del calcio italiano.

MACINIAMO CHILOMETRI – La mancanza di derby e le poche squadre del sud partecipanti, porteranno a vivere numerose trasferte che supereranno i mille chilometri tra andata e ritorno. La più distante sarà Como (1664): i lariani sono stati appena promossi in serie B, l’ultima volta che il Benevento li ha affrontati in trasferta risale alla stagione 2011/2012 di Lega Pro. Si prevedono lunghi viaggi anche in occasione dei match con Pordenone (1648) e Alessandria (1626). I neroverdi giocano allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. La gara esterna più vicina sarà quella di Frosinone, distante soltanto 306 chilometri tra andata e ritorno. In totale, il Benevento percorrerà la bellezza di ben 22482 chilometri.

LE DATE – Si comincerà il prossimo 20 agosto con l’open day. Si giocherà come tradizione nel 'Boxing day' (26 dicembre), quindi il 29 dicembre, con la sosta invernale prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio. Il torneo osserverà la pausa durante gli impegni delle Nazionali. La stagione regolare si chiuderà il 6 maggio.