Benevento, Elia colpo sicuro. Nel mirino altri due nomi Il club di via Santa Colomba ha messo gli occhi su Calò e Paleari

Il Benevento si sta muovendo. Sarà un mercato lungo e difficile. Perché le cessioni dovranno camminare a braccetto con le operazioni in entrata. Ma ci sarà un colpo "indipendente". Come già detto, Salvatore Elia è vicinissimo alla strega. L'Atalanta ha esercitato il contro riscatto togliendolo dalle mani del Perugia, il patròn Vigorito è già sceso in campo per chiudere l'affare con Percassi. Il rapporto c'è, la questione è quasi chiusa. In effetti il diesse Foggia sta lavorando sulla modalità: sarà un prestito. Per i nerazzurri dovrà essere secco, il club di via Santa Colomba vorrebbe avere dalla sua la formula del prestito con diritto di riscatto. Insomma si lavora ai dettagli. Ma per Elia il futuro sarà giallorosso. Dopotutto è il pallino di Caserta che lo ha avuto con sé sia ai tempi della Juve Stabia che col Perugia.

Ma nella lista del tecnico calabrese è finito un'altra sua vecchia conoscenza ai tempi delle vespe: Giacomo Calò, impegnato col Pordenone nella passata stagione. Il centrocampista segnò proprio contro il Benevento al Menti quando Caserta allenava le vespe. Il suo arrivo però è legato ad un'uscita: quella di Pasquale Schiattarella. Dopotutto con l'addio di Viola e la possibile partenza del napoletano, bisognerà colmare la casella a centrocampo: servirà un vertice basso. E a questo punto Calò potrebbe tornare utile. Così come piace Alberto Paleari sempre se Montipò cambierà destinazione. Anche il portiere giallorosso è stato messo sul mercato. Per ora non ci sono offerte importanti ma il club di via Santa Colomba è già sulle tracce del portiere del Genoa.