Hetemaj e il Benevento: un nodo da sciogliere Il club sannita ha fatto la sua proposta, il centrocampista si è preso del tempo

Il Benevento vorrebbe trattenerlo per un altro anno. Hetemaj si è preso del tempo per pensare. Questione di cifre. Il centrocampista ha trovato subito l'accordo sulla durata del contratto: un solo anno, dopotutto il desiderio del calciatore è quello di tornare in Finlandia subito dopo questa ennesima stagione calcistica nel bel paese. Bisognerà però trovare un punto d'incontro sulle cifre. Il club di via Santa Colomba ha chiesto una riduzione dell'ingaggio considerando che il contesto sarà completamente diverso da quello della serie A. I giallorossi dovranno affrontare il campionato cadetto, da qui la volontà di abbassare i costi. Il Benevento quindi è in attesa di una risposta, il mediano si è preso del tempo per pensare ma nei prossimi giorni dovrà arrivare ad una conclusione: dentro o fuori.