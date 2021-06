Il rugby sannita piange la prematura scomparsa di Vitaly Volyanchuk Il ragazzo di origini ucraine ha giocato con il IV Circolo che l'ha ricordato con affetto.

La palla ovale sannita è stata ancora una volta travolta dal dolore. E’ scomparso Vitaly Volyanchuk, ragazzo d’origine ucraina che ha indossato la maglia del IV Circolo. Il ragazzo che vive a Montesarchio combatteva contro un brutto male che lo ha portato via troppo presto. Il ragazzone ucraino era riuscito anche ad essere convocato nella propria Nazionale nel 2013 a 19 anni.

Il club guidato dal presidente Lorenzo De Vanna ha voluto ricordarlo attraverso il suo sito ufficiale con un toccante messaggio.

“Il nostro è un saluto che non avremmo mai voluto darti così presto, un saluto che immaginando il tuo faccione sorridente fa solo più rabbia. Vitaly è un ragazzone venuto dall’est, arrivato con la madre dall’Ucraina, che ben presto si è avvicinato timidamente al rugby presso il campo di via Compagna e da lì, con il suo fare da ragazzone per bene, è entrato nel cuore di tutti.

Presto la famiglia del IV Circolo è diventata anche la sua famiglia sportiva, dalle giovanili fino alle apparizioni in prima squadra, quando c’era lui che suonava la carica, o si piantava in prima linea, per gli avversari erano dolori. Gli attestati di stima che stai ricevendo, in questo momento da chi ti ha conosciuto, sono solo la prova del grande cuore che avevi. Anche se un brutto male ti ha portato via fisicamente, non lascerai mai il ricordo di chi ha avuto la fortuna di averti a fianco. Ciao continua ad avanzare anche lassù”.

Foto: rugbyivcircolobenevento.com