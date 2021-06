Il Benevento presenta la sede del ritiro di Cascia I giallorossi saranno ospiti dell'Hotel La Corte

Come ampiamente noto, il Benevento effettuerà il ritiro estivo a Cascia dal 15 al 31 luglio. Il sodalizio giallorosso, attraverso un comunicato, ha presentato così l'Hotel La Corte che ospiterà i giallorossi:

Il Benevento targato 2021/2022 ritorna nell’incantevole oasi di Cascia per il ritiro precampionato. La cittadina umbra si conferma meta preferita dei giallorossi per svolgere la preparazione estiva al prossimo Torneo di Serie B. I tesserati sanniti soggiorneranno presso l’Hotel La Corte della famiglia Magrelli da giovedì 15 a sabato 31 luglio. L’ex convento medievale completamente ristrutturato presenta una cinquantina di camere, dotate di tutti i comfort, ristorante e piscina esterna. Gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo Magrelli Active composto da impianti sportivi di ultima generazione quali campo da calcio in erba regolamentare, campo da calcio a cinque e uno di beach volley. A disposizione degli uomini di mister Caserta gli annessi spogliatoi e la palestra con le avanzate attrezzature gym. Durante il romitaggio estivo saranno organizzate delle gare amichevoli il cui calendario è attualmente in via di definizione e sarà comunicato successivamente