Benevento, gli "over 23" e gli atleti bandiera Le regole in B diverse da quelle della A. Nella lista bandiera c'è Letizia

Il calcio parlato è la passione di tanti, il mercato diventa quasi un'ossessione: scambi, trattative infinite, soldi (virtuali) che circolano. E questo quando il mercato non è neanche ufficialmente iniziato. Già, perchè come non molti ricordano, il mercato estivo del calcio prenderà il via da giovedì 1° luglio e si concluderà martedì 31 agosto. E' anche vero che gli operatori hanno potuto depositare gli accordi preliminari già dal 24 maggio. Dunque chi s'è portato avanti col lavoro già la mattina dell'1 potrà annunciare i primi acquisti (qualcuno lo ha già fatto, fregandosene delle regole...).

Il Benevento, come tutte le società italiane è nel pieno del mercato. Ha l'esigenza di alleggerire il suo organico di qualche contratto troppo oneroso per la B e nel contempo di ripristinare un filo logico nella costruzione della nuova squadra.

Le linee guida sono chiare: via gli elementi che hanno un contratto da serie superiore, dentro atleti più giovani e affamati, che ovviamente abbiano anche pretese minoti in quanto a stipendio. Il presidente lo ha ribadito ascanso di equivoci: non è un ridimensionamento, è solo una presa di coscienza di dover spendere di meno in una categoria inferriore.

LE LISTE. Facciamo un ripasso di regole. Come in serie A anche in B ci sono liste bloccate: 18 “over 23”, infiniti under, 2 atleti bandiera (che abbiano cioè militato negli ultimi quattro anni in maniera continuativa nella squadra che li tessera. Contrariamente alla serie A, in B il blocco è a 23 anni, vale a dire “liberi tutti” ai nati dopo il 1° gennaio 1998. Quelli che sono nati prima possono essere solo 18 in un organico, più i due atleti bandiera.

A tal proposito l'unico che sembra avere questi requisiti è Gaetano Letizia: che arrivò nel Benevento nella stagione 2017/18 e si appresta a giocare la quinta annata in giallorosso. Lui è dunque un “atleta bandiera”, da non conteggiare nella lista dei 18 “over 23”. Potrebbe esserci anche Luca Antei in questa lista, ma il difensore romano, al di là del suo stato di salute, ha intorrotto la striscia dei quattro campionati con la parentesi pescarese (da luglio a dicembre 2020). Ci sarebbe potuto essere Nicolas Viola che di stagioni in giallorosso ne ha fatte addirittura cinque, ma le strade tra il fantasista di Taurianova e il Benevento sembrano definitivamente interrotte.