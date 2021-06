Benevento, rivoluzione in difesa Uno tra Caldirola e Barba lascerà il Sannio

Altro che continuità. In difesa più di qualcosa potrebbe cambiare in casa strega. Ci saranno diverse situazioni da affrontare. L'intento è quello di continuare a puntare su Letizia e su Foulon. Le due sole certezze. Perché dopo la partenza di Tuia il cui contratto era oramai scaduto, dovrebbe andar via anche Glik. Il nazionale polacco ha un ingaggio elevato per la B ma anche la sua volontà potrebbe essere quella di non scendere di categoria. È evidente che il calciatore ha altri due anni di contratto per cui bisognerà trovargli una nuova sistemazione. “E' un patrimonio della società” ha asserito Foggia nella conferenza di presentazione del nuovo allenatore, ma il direttore sportivo sa bene che un patrimonio è tale quando il Benevento riuscirà a monetizzare su un affare che è costato parecchio alla società nella passata stagione. Resta il punto interrogativo anche su Talbi. Se il giovane difensore dovesse decidere di abbracciare questa avventura in cadetteria rappresenterebbe comunque una novità in difesa. Dopotutto il diesse avrebbe voluto portarlo nel Sannio già a gennaio per rafforzare il reparto arretrato su richiesta di Inzaghi, ma alla fine non è riuscito nell'intento chiudendo l'accordo per luglio. Non è detto però che Talbi sarà il nuovo rinforzo di Caserta, in effetti, potrebbe essere girato in prestito in una squadra estera di prima fascia. E poi c'è l'ultimo nodo: uno tra Barba e Caldirola lascerà il Sannio. Chiaramente la decisione dipenderà anche da ciò che chiederà il mercato.