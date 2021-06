Lapadula, primo gol con la "Blanquirroja" Del centravanti giallorosso la prima delle due reti che hanno fissato sul 2-2 la sfida con l'Ecuador

“Hemos conseguido un empate importante que nos permite de acercarnos a la calificación. Estoy muy feliz de haber marcado mi primer gol con la blanquirroja” (“Abbiamo ottenuto un pareggio importante che ci permette di avvicinarci alla qualificazione. Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol con la blanquirroja”). Il primo storico gol con la Nazionale peruviana, Gianluca Lapadula, ha voluto subito festeggiarlo sui social (Twitter e Instagram), postando una foto che lo ritrae con la maglietta numero 9 del Perù insieme ad una di due ragazzi peruviani, evidentemente suoi supertifosi, che indossano con orgoglio proprio la suastessa maglietta numero 9.

La partita di Copa America con l'Equador è terminata 2-2. Il Perù, sotto di due gol, è riuscito a recuperare nella ripresa. Prima con un diagonale da sinistra in area proprio del centravanti giallorosso, poi con un gol di Carrillo, propiziato da una splendida azione sulla destra proprio di Lapadula che ha ripetuto contro gli ecuadoregni le prodezze della partita di qualificazione ai Ondiali del Qatar. Inutile dire che la popolarità del centravanti del Benevento aumenta sempre di più nel paese delle Ande. In nemmeno un'ora, dopo la partita di ieri sera, erano stati già oltre 150mila i like sul suo profilo Instagram.