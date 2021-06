Ionita lavora sodo per un veloce recupero Vacanze trascorse a lavorare sugli attrezzi per la riabilitazione dopo l'infortunio

Era uscito con le lacrime agli occhi dal campo il giorno della sfida col Crotone. Un movimento innaturale del ginocchio aveva fatto temere qualcosa di grave. La diagnosi: “Lesione capsulo legamentosa al ginocchio destro”. Campionato finito, ma ormai c'era ben poco da giocare. Era il 16 maggio: il moldavo ha stretto i denti e si è dato tanto da fare per rimettersi in sesto. A metà luglio il Benevento parte per il ritiro di Cascia, ma sono in tante le squadre che cominciano i lavori per la prossima stagione in quel periodo. Lui si è affidato ad un mago della riabilitazione, a Eugeniu Buza, fisioterapista della squadra femminile del Real Madrid. E con lui sta lavorando senza sosta proprio nella capitale iberica. Il ginocchio va meglio (come si evince dalle foto tratte da Instagram) e fa ben sperare per un veloce recupero. “L'unica strada che conosco è lavoro lavoro lavoro. Ho la squadra giusta per questo”. Ha scritto sul suo profilo Instagram. Il moldavo non rientra nei piani della squadra giallorossa, il suo stipendio è troppo elevato rispetto agli standard della serie B, ma saperlo già in discreta forma fa ben sperare anche in ottica di poter trovare velocemente un acquirente in giro per l'Europa. A prescindere dalle strategie di mercato è auspicabile che il moldavo, ragazzo serio e coscienzioso, possa guarire al più presto dall'infortunio.