Domani l'inaugurazione del centro sportivo di Paduli Sarà presente anche il presidente Vigorito

Domani alle 19 ci sarà l'inaugurazione del centro sportivo Ariella di Paduli. Il quartier generale che per tanti anni ha ospitato il Benevento calcio si è rifatto il look per offrire al Sannio un nuovo ritrovo per tante attività sportive: dal calcio al tennis senza dimenticare il beach volley e il calcetto. A fare gli onori di casa sarà la ErGa Sport della famiglia Addazio che ha preso in gestione l'intera struttura. Il centro sarà un fiore all'occhiello per Paduli e per la Provincia. L'iniziativa è piaciuta anche al presidente Vigorito che ha deciso di prendere parte all'evento di inaugurazione, ma oltre al massimo dirigente ci saranno altre autorità locali e sportive. Sarà presente anche il presidente del rugby Rosario Palumbo.