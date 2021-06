Nuoto: Pirozzi ottava nei 200 stile libero vinti dalla Pellegrini La sannita è scesa ancora sotto i due minuti al Sette Colli al Foro Italico di Roma.

Al Sette Colli di Roma, che va in scena nel meraviglioso scenario del Foro Italico, Stefania Pirozzi ha esordito nuotando i 200 stile libero. Gara dominata e vinta da Federica Pellegrini dove la sannita non è riuscita ad andare oltre un ottavo posto. Per lei ancora una tempo sotto i due minuti (1:59.81) dopo una gara dove ha dato l’impressione di provare a distribuire in maniera corretta il suo sforzo senza forzare troppo nei primi 50.

Dopo la solita ottima subacquea, la sannita ha recuperato sulle avversarie nelle due vasche centrali, riscendo a strappare poi il terzo posto nella serie veloce. Una prestazione però che non è bastata per stare davanti alle altre azzurre Mascolo e Vetrano, alle brasiliane Roncatto, Martins e Almeida impegnate in precedenza, e alla tedesca Leonie Kullmann.

L’impegno della campionessa sannita al Sette Colli 2021 non è finito. Nel pomeriggio di domenica, precisamente dopo le 18:55, tornerà in acqua per gareggiare nei 200 farfalla, specialità che negli ultimi otto anni le ha regalato le maggiori soddisfazioni.