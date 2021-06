Ecco l'articolo delle Noif che stabilisce i criteri di riammissione in serie A SI tratta del 49 comma 5, tirato in ballo in seguito al caso Salernitana

Lo scorso 9 giugno, il Consiglio Federale si è riunito per stabilire i criteri di riammissione ai vari campionati. In tal senso, si fa riferimento all'articolo 49, comma 5 delle NOIF (norme organizzative interne della Federcalcio) che recita:

La riammissione al Campionato di Serie A 2021/2022 delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione 2020/2021, prevista dall’art. 49, comma 5 delle NOIF, avverrà utilizzando la seguente graduatoria:

1^ - società classificatasi 18° nel Campionato di Serie A (2020/2021)

2^- società classificatasi 19° nel Campionato di Serie A (2020/2021)

3^ - società classificatasi 20° nel Campionato di Serie A (2020/2021)

Le suddette società, qualora non ammesse al Campionato di Serie B 2021/2022, saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, ma non potranno usufruire della riammissione in Serie A.

E' chiaro che, secondo questo criterio, il Benevento sarebbe la ripescata in caso di mancata iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di serie A. Una ipotesi che resta comunque lontanissima, con il sodalizio sannita che pensa esclusivamente a preparare la prossima stagione tra i cadetti. La lettera inviata alla Figc (leggi qui) è stato un atto formale e di trasparenza, in modo da mettere in risalto il suddetto articolo che garantirebbe di diritto il ripescaggio alla Strega se i documenti inviati dai granata non rispetteranno i paletti della Figc. Alla Salernitana, il club di via Santa Colomba ha augurato di poter partecipare alla massima serie, categoria che ha conquistato meritatamente sul campo.

Clicca qui per leggere l'articolo 49, comma 5.