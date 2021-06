Lapadula ai quarti di Copa America col Perù Venerdì 2 luglio. attende una tra Uruguay e Cile. La popolarità del giallorosso cresce

Il Perù di Gianluca Lapadula, bistrattato nel girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar, sta invece sorprendendo positivamente in Copa America. Ieri sera la “blanquirroja” ha battuto anche il Venezuela, estromettendolo dalle finali e conquistando il secondo posto alle spalle del Brasile nel girone B. Il centravanti giallorosso ha giocato con la sua solita determinazione ed anche se non ha segnato ha portato il suo mattoncino alla causa.Inutile dire che la sua popolarità in Perù è sempre crescente. Ora bisonerà capire se al suo ritorno il Benevento deciderà di tenerlo ancora con sé (se sarà consenziente, ovviamente) o cederlo al miglior offerente.

La classifica finale del Gruppo B recita Brasile (10 punti), Perù (7), Colombia (4) ed Ecuador (3). Il Venezuela, che ha dovuto fare i conti con il focolaio Covid prima dell'inizio del torneo, torna a casa con soli due punti conquistati.

Stasera in campo Bolivia (0)-Argentina (7) e Uruguay (4)-Paraguay (6) per il girone A. In caso di sconfitta gli uruguaiani erediteranno i favoriti brasiliani nei quarti di venerdì a Rio de Janeiro, altrimenti sarà il Cile la prossima avversaria della Seleçao. Chi evita il Brasile “becca” il Perù che è arrivato secondo nel girone B. Si gioca fino all'11 luglio (venerdì 2 quarti, il 6 e il 7 le semifinali, 10 e 11 le finali). Un problema in più per chi tornerà dal Sudamerica e dovrà mettersi a disposizione della propria squadra di club. Considerato che a metà luglio prenderanno il via quasi tutti i ritiri.