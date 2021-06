Benevento, ultimo giorno da giallorosso per Viola L'ormai ex centrocampista giallorosso da domani sarà senza contratto

Da domani Nicolas Viola sarà senza contratto. Terminerà a mezzanotte la sua esperienza con il Benevento, cominciata nel gennaio del 2017. Il centrocampista, che in questi giorni si sta godendo le vacanze, lascerà la Strega dopo aver conquistato due promozioni nel campionato di massima serie, rimediando anche altrettante retrocessioni. Con la maglia giallorossa ha collezionato 118 presenze, caratterizzate da 23 gol all'attivo e 26 assist. Al momento non si conosce il suo futuro, anche perché di voci ne circolano poche. L'unico dato certo è che da domani, così come ormai da un mese a questa parte, sarà libero di poter scegliere la destinazione a lui più gradita.

Una situazione che interesserà anche Hetemaj, ma per il finlandese c'è stata una offerta annuale di rinnovo da parte del sodalizio di via Santa Colomba. Si attende una risposta che dovrebbe arrivare presto, anche perché la settimana prossima comincerà il preritiro per la Strega.