Riabilitazione per Montipò, ma il futuro è incerto L'estremo difensore del Benevento lavora dopo l'operazione al menisco dello scorso maggio

Lorenzo Montipò sta lavorando sodo per riprendersi al meglio dopo l'intervento di sutura meniscale mediale del ginocchio destro, effettuata lo scorso 25 maggio. I tempi di recupero, annunciati attraverso un comunicato, parlavano di 8-9 settimane. Teoricamente gli servirà ancora un mese prima di tornare a pieno ritmo, anche se il suo futuro non è ancora ben definito. E' indubbio che si tratta di un profilo appetibile, considerata l'età (è un '96) e la crescita esponenziale degli ultimi anni con la maglia giallorossa tra serie A e B. C'è da dire che il suo contratto scadrà tra un anno, quindi il Benevento non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero, evitando anche una possibile plusvalenza dopo l'operazione di un milione di euro realizzata nel 2019 con il Novara. Si valuta il da farsi, con le voci relative a Paleari di qualche giorno fa che sono indicative su quelle che potrebbero essere le scelte del sodalizio sannita per la porta.