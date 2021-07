Benevento, tra una settimana il primo raduno dei giallorossi Si avvicina l'inizio della nuova stagione

Si avvicina l'inizio della nuova stagione del Benevento. La settimana prossima, precisamente l'8 luglio, i calciatori sotto contratto saranno attesi all'Imbriani per effettuare i primi test, le visite mediche e le varie operazioni nel rispetto del protocollo Covid. Comincerà, quindi, anche il lavoro del medico sociale Enrico D'Andrea che è subentrato a Stefano Salvatori dopo aver vissuto gli ultimi sedici anni con il Napoli.

Dall'11 al 14 luglio ci sarà una sorta di pre-ritiro, caratterizzato da degli allenamenti collettivi sul manto erboso dell'Imbriani. Saranno delle sedute indicative soprattutto per Fabio Caserta che avrà modo di cominciare a conoscere i suoi nuovi calciatori. Dal 15 luglio ci sarà il ritiro di Cascia che terminerà il 31. Due settimane che si prevedono molto intense, nel corso delle quali non mancheranno delle amichevoli con difficoltà crescente in vista dei primi impegni ufficiali. Come noto, il Benevento dovrebbe esordire intorno alla metà d'agosto in Coppa Italia contro il Chievo. Il condizionale è d'obbligo perché il caso Salernitana potrebbe modificare le graduatorie e, di conseguenza, anche il tabellone della competizione tricolore.