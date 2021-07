Benevento, Gaich parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo Diramata la lista dei convocati, ma il futuro dell'attaccante sembra essere lontano dal Sannio

L'Argentina sub 23 ha diramato le convocazioni ufficiali in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 22 luglio all'8 agosto. In lista c'è, come prevedibile, anche Adolfo Gaich. L'attaccante ha vestito la maglia giallorossa negli ultimi sei mesi, realizzando due reti di cui una che ha permesso al Benevento di espugnare lo Stadium contro la Juventus. Al momento il suo futuro sembra essere lontano dal Sannio: il CSKA Mosca, detentrice del cartellino, sarebbe disposta a girarlo in prestito a una squadra estera. Si parla in tal senso di un club spagnolo, con Rayo Vallecano, Granada e Celta Vigo che sono alla finesta.

Nel gruppo dell'Argentina ci sono Spagna, Egitto e Australia. L'esordio è fissato al 21 luglio tra l'albiceleste e l'Australia.