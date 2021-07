L'Udinese strizza l'occhio a Kamil Glik Unico ostacolo l'ingaggio alto del polacco a cui i friulani chiederanno di fare qualche rinuncia

Nonostante la retrocessione e malgrado l'età non più verde di molti, non sono pochi i giallorossi che fanno gola a società che militano in serie A. Il più seguito in questi giorni è certamente Pasquale Schiattarella, che avrà anche i suoi 34 anni, ma ha anche doti che non sono comuni in tutti i centrocampisti della penisola. Sul “geometra” giallorosso, che ha un altro anno di contratto col Benevento, aveva fatto un pensierino il Venezia, ma l'ultima strizzata d'occhi è quella del Monza di Galliani e Berlusconi. Brianzoli che non sono legati ad un progetto perentorio a lunga scadenza, ma vogliono varare subito una squadra che possa vincere il campionato. Dunque nessuna ricerca di giocatori giovani e di prospettiva, ma solo di profili che possono servire alla causa.

Anche in serie A ci sono squadre che prediligono l'”usato sicuro”. L'Udinese ha fatto capire di essere molto interessata a Kamil Glik. Dopo la decisione di non riscattare Bonifazi, i dirigenti friulani sono intenti a rimettere a posto il reparto difensivo e uno come Glik potrebbe fare al caso. Unico ostacolo l'ingaggio del difensore polacco. La prima ricognizione dei bianconeri si è bloccata di fronte alla cifra che guadagna Glik: insomma, se il polacco pensasse ad una riduzione dell'ingaggio, l'affare si potrebbe anche fare. Del resto il mercato è appena iniziato e la cosa più importante di questi tempi è che si comincino ad intavolare delle trattative.