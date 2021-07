Benevento, Nike sarà lo sponsor tecnico: ecco lo spot di presentazione Ufficiale l'accordo tra il club sannita e la multinazionale americana

Sarà Nike il nuovo sponsor tecnico del Benevento. Un nome altisonante per il sodalizio giallorosso che testimonia la crescita del brand avvenuta negli ultimi anni. La multinazionale americana fornirà alla Strega tutto il materiale, a partire da quello degli allenamenti fino ad arrivare alle attesissime maglie da gara che verranno svelate nei prossimi giorni. Una sponsorizzazione di primissimo piano per la compagine sannita che quindi potrà mostrare il famoso marchio "swoosh" che ha fatto la storia dell'abbigliamento sportivo e non solo negli ultimi decenni. Prossimamente ci saranno ulteriori novità legate all'accordo tra il Benevento Calcio e la Nike, nel frattempo godetevi lo spot di presentazione.