Il Benevento e i suoi sponsor tecnici, da Degi a Nike La multinazionale sarà il settimo marchio che vestirà il Benevento sotto la gestione Vigorito

La Nike sarà il nuovo sponsor tecnico del Benevento. Una notizia che ha entusiasmato i tifosi giallorossi, i quali avranno modo di vedere la Strega indossare le divise di uno dei marchi più importanti e famosi al mondo. Non l'hanno presa molto bene i napoletani che hanno subito fatto il verso a De Laurentiis mettendo in risalto la nuova partnership della Strega. ADL, come noto,, ha deciso di effettuare un'autoproduzione dopo la fine del rapporto con la Kappa. Una postilla che strapperà qualche sorriso ai beneventani, ma che evidenzia la portata di una simile collaborazione.

Nike arriva dopo che negli anni il sodalizio sannita ha mostrato una crescita importante. Nell'era Vigorito, quindi dal 2006 a oggi, il Benevento ha alternato ben sei sponsor tecnici: stiamo parlando di Legea, Erreà, Mass, Frankie Garage e Kappa. Il più "longevo" si è rivelato Frankie Garage, utilizzato dal Benevento dal 2014 al 2019: una collaborazione "fortunata", considerato che la Strega ha maturato ben due promozioni con il marchio gestito da Massimiliano Santopadre.

Prima di Vigorito, ci fu l'epopea di DEGI a cavallo tra gli anni ottanta e novanta. Poi il Benevento strinse un accordo con l'azienda parmigiana Erreà, con la quale vinse i play off di C2 del 1999. Nel 2002, con l'arrivo di Spatola, ci fu il passaggio a Zeus fino al 2005, anno del fallimento del vecchio Sporting.