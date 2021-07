Zito: "Vi spiego il progetto Benevento - Nike" Il responsabile marketing sull'accordo con la multinazionale: “Non riguarderà solo la fornitura"

“Insieme per la pozione più magica di sempre”. È con questa frase, ormai diventata già iconica, che il Benevento ha annunciato la Nike come nuovo sponsor tecnico. Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi giallorossi, i quali avranno modo di vedere per la prima volta in assoluto il noto “baffo” accostato al logo del sodalizio di via Santa Colomba. Una suggestione di un certo spessore, con il rifornimento che avverrà attraverso il rivenditore GG Teamwear. Adesso c’è grande attesa per conoscere il nuovo materiale. Qualcosa si vedrà nei prossimi giorni, quando il Benevento si radunerà in città prima della partenza per il ritiro di Cascia. Per quanto riguarda le divise ufficiali, invece, bisognerà avere un altro po' di pazienza, come sottolineato da Alberto Maria Zito, responsabile marketing del sodalizio giallorosso:

“Sveleremo tutto nei primi giorni di agosto, non appena la squadra tornerà da Cascia. Posso solo anticipare che non ci saranno grosse novità per quanto riguarda la colorazione delle maglie, ma di sicuro qualcosa di diverso interesserà il design delle stesse. Stiamo lavorando molto anche per quanto riguarda lo store di via del Pomerio. Prossimamente chiuderemo per qualche giorno, in modo da rimpiazzare i capi della scorsa stagione con i nuovi. Tra un paio di settimane sarà rinnovato. Stiamo facendo le corse per avere tutto pronto nel breve periodo”.

La collaborazione tra Benevento e Nike è una idea nata già da diverso tempo: “I contatti – ha proseguito Zito – ci sono stati anche in passato, ma i presupposti non si sono mai creati. L’unione con Kappa è stata importante, dato che si tratta sempre di un marchio di prestigio a carattere internazionale che ci ha permesso di avere molta visibilità. Si è ripresentata la possibilità di stringere una collaborazione con la Nike, abbiamo fatto una chiacchierata e in poco tempo siamo riusciti a trovare un accordo. Ho notato un grande interesse da parte loro, soprattutto per il percorso compiuto dal Benevento Calcio negli ultimi anni”.

Una partnership che non interesserà solo la fornitura del materiale: “Innanzitutto non sarà un accordo a breve scadenza. Si tratta di un progetto a lungo termine su cui crediamo molto. La Nike ha mostrato la volontà di voler contribuire anche per quanto riguarda il marketing, così come la gestione di eventi legati al Benevento. Non solo fornitura, ma sarà presente anche nel vissuto della società”.

Un club che è cresciuto molto, riuscendo a chiudere con marchi sempre più prestigiosi: “Questo – ha sottolineato Zito – è un aspetto importante. Il Benevento è stato protagonista di un percorso che ne ha messo in evidenza la progettualità, permettendogli di crescere sotto tutti i punti di vista. Lo sponsor tecnico ne è un esempio, come accaduto negli ultimi anni con Kappa e Nike, ed è un aspetto che va a braccetto con tutto ciò che vive la società. A colpire quest’ultima multinazionale è stata anche la solidità della famiglia Vigorito, così come la grande passione mostrata sempre dai tifosi giallorossi”.