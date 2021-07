Termina la favola di Lapadula in Copa America: in finale va il Brasile L'attaccante è stato ancora una volta protagonista. Il suo futuro resta in bilico

E' terminata la favola del Perù in Copa America. I biancorossi sono stati eliminati in semifinale dal Brasile di Neymar, vittorioso di misura grazie a una marcatura realizzata da Paquetà al 35' del primo tempo. Positiva la prestazione di Gianluca Lapadula: l'attaccante di proprietà del Benevento è andato vicinissimo al gol al 49', ma ha dovuto fare i conti con un grande intervento di Ederson che gli ha vietato la gioia di siglare la sua quarta marcatura in Copa America. L'avventura però non finisce qui: il nove luglio è in programma la finale per il terzo posto, con il Perù che affronterà una tra Argentina e Colombia.

Arrivare tra le prime quattro è stato un risultato storico per il Perù, trascinato dalle reti di Lapadula che in breve tempo è diventato un eroe nazionale grazie a delle ottime prestazioni. Un rendimento che ne ha fatto aumentare il valore del cartellino, il quale come detto appartiene al sodalizio guidato da Oreste Vigorito. Prevedibile che si aprirà un'asta, soprattutto in seguito alla retrocessione della Strega in serie B.

Lapadula presto si godrà le meritate vacanze, ma è chiaro che le parti si incontreranno per stabilire il da farsi. Il Benevento aveva espresso la volontà di trattenerlo anche tra i cadetti, effettuando un sacrificio economico non indifferente per l'ingaggio del calciatore, ma a questo punto con una offerta giusta e "corposa" sarà pronto a cederlo al migliore offerente.