Benevento, Viola: "Mai scadrà l’affetto verso i tifosi della Strega" Il saluto del centrocampista alla piazza: “Grazie per avermi coccolato come un figlio”

A distanza di pochi giorni dalla scadenza del contratto, Nicolas Viola ha salutato la piazza giallorossa attraverso un post pubblicato su Instagram. Toccanti le parole del centrocampista giallorosso che ha chiuso la propria esperienza sannita dopo ben cinque stagioni, caratterizzate da due promozioni in serie A. Ecco il testo del messaggio:

Il 1 luglio 2021, è scaduto il mio contratto con il Benevento, ma non è scaduto e mai scadrà di valore il rispetto e l’affetto verso i tifosi della Strega, che in questi 5 anni insieme, mi hanno donato amore ed emozioni mai provate prima. Ringrazio la Famiglia Vigorito, lo staff, i miei compagni, per avermi permesso col loro rilevante contributo e fiducia di rendere reali parte dei miei sogni. Le orme, sulla sabbia del tempo, a volte si separano, per le diverse dinamiche esistenziali, e per ricongiungersi più in là, dove l’esperienza è saggia e le fragilità del passato sbiadiscono nella comprensione umana. Grazie egregi signori. Grazie a voi gentili signore, che mi avete coccolato come un figlio. Nicolàs Viola