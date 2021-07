Benevento, giovedì il raduno. Ecco i convocati Non ci saranno Glik e Lapadula

Giovedì ci sarà il primo raduno. I giallorossi dovranno far ritorno nel Sannio per dar vita ad un mini ritiro in attesa della partenza per Cascia fissata per il 15 luglio. La lista sarà lunga. Rientreranno tutti i contrattualizzati fatta eccezione per Lapadula la cui avventura col suo Perù, dopo la sconfitta col Brasile, si chiuderà sabato 10 con la finale per il terzo posto, e per Glik che sta ultimando le vacanze dopo gli impegni con la nazionale polacca all'Europeo. Al primo appello ci saranno anche i calciatori che rientreranno dai prestiti come Kragl e Vokic. Sarà convocato anche Talbi, il difensore però si sta guardando attorno, la serie B gli sta stretta.

Ecco l'elenco dei convocati per il primo raduno: Barba, Caldirola, Cuccurullo, Dabo, Di Serio, Foulon, Goddard, Improta, Insigne, Ionita, Kragl, Letizia, Lupatelli, Manfredini, Masella, Moncini, Pastina, Rillo, Rossi, Sanogo, Sau, Schiattarella, Sparandeo, Talbi, Tello, Vokic, Volpicelli.

In programma ci saranno le visite mediche, l'iter dei tamponi e i primi allenamenti agli ordini di Fabio Caserta.