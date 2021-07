Convocati, Montipò non c'è: continua la riabilitazione Il portiere giallorosso operato al ginocchio ne avrà almeno per un altro mese

(f.s.) Tra i convocati del Benevento per il “pre-ritiro” in città manca Lorenzo Montipò. Un'assenza attesa, per la verità, visto che il portiere giallorosso ha subito un intervento al ginocchio il 25 maggio scorso (“sutura meniscale mediale del ginocchio destro”) e il completo recupero era stato stimato in 8-9 settimane (dovrebbe essere pronto nell'ultima decade di luglio). D'altro canto anche il novarese stesso sul suo profilo Instagram ha annunciato la ripresa del lavoro di recupero dopo una breve pausa nel week end: “Il primo mese di riabilazione è andato – scrive – e il ginocchio risponde bene. Si inizia col secondo mese ora e non si molla”. Ci sono anche i ringraziamenti all'amico Alberto Crupi per i video postati sui social e all'oestopata, novarese come lui, Roberto Bolla, che lo ha accolto al Poliambulatorio riabilitativo Forma di Corbetta in provincia di Milano. La sua assenza non ha nulla a che vedere con la ventilata cessione. Di quello si parlerà se arriveranno le proposte giuste che soddisfino, oltre che il Benevento, anche le giuste ambizioni del giocatore novarese.