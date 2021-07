Benevento, Caserta è già al lavoro con il suo staff Il tecnico ha anticipato i tempi per la programmazione. Domani l'incontro con la squadra

Domani partirà ufficialmente la nuova stagione del Benevento. I giallorossi si ritroveranno per sostenere le visite mediche, in vista poi dei primi allenamenti in città che cominceranno domenica. Il 15 luglio è in programma la partenza per il ritiro di Cascia che si svolgerà fino al 31. Intanto il tecnico Caserta, insieme al suo staff al gran completo, è già nel Sannio per organizzare il lavoro. Un modo anche per conoscere ancora di più le strutture che utilizzerà il sodalizio sannita. Domani accoglieranno la squadra al gran completo, a eccezione dei nazionali Glik, Lapadula e dell'infortunato Montipò. Caserta avrà modo anche di riabbracciare Marco Sau e Riccardo Improta, con i quali è stato compagno di squadra da calciatore ai tempi della Juve Stabia. Sarà anche l'esordio ufficiale per il nuovo medico sociale Enrico D'Andrea che sarà impegnato, come detto, con le visite.