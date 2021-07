La Figc ha chiesto la riapertura totale degli stadi L'annuncio del presidente Gravina

La Figc ha chiesto la riapertura totale degli stadi. Ad annunciarlo è stato il presidente Gabriele Gravina nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio successiva al consiglio federale. Ecco le sue parole:

"E' stato un Consiglio Federale molto veloce su degli argomenti importanti. Abbiamo discusso sulla necessità di avere la riapertura degli stadi, quindi ho mandato al sottosegretario Vezzali la richiesta di una totale riapertura, dando sempre la disponibilità nel rispetto dei protocolli imposti dal CTS per la salute dei tifosi. Questo è in linea con quanto sta avvenendo in tutta Europa, grazie ai vaccini e al decremento dei positivi".