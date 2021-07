Benevento, via al raduno in città Visite mediche, tamponi e ritiro del materiale sportivo. Presenti anche Montipò e Antei

Primi approcci, vecchi volti. Il Benevento si è ritrovato allo stadio per il primo giorno di “raduno”. Qualcosa di insolito rispetto al passato, una settimana da trascorrere soprattutto tra visite mediche e strette di mano. Caserta voleva conoscere l'intero gruppo e quale migliore occasione di un “pre-ritiro” in città per farlo. Giallorossi in ordine sparso, un salto all'Antistadio Imbriani per ritirare le nuove magliette della Nike, poi via a fare il tampone di rito e le visite mediche. Qualche volto inatteso tra i convocati: innanzitutto Lorenzo Montipò, che è venuto in città pur non essendo convocato e andrà subito via per continuare il suo lavoro di recupero presso il Poliambulatorio Forma di Corbetta in provincia di Milano. Poi Luca Antei: neanche il forte difensore romano era tra i convocati, ma questa mattina si è presentato per le visite di rito. La speranza è che sia finalmente guarito dai troppi problemi avuti nell'ultimo anno e che possa essere rentitegrato nel gruppo giallorosso. Ovvio che le visite proseguiranno anche nel pomeriggio e nei prossimi giorni. Da domenica è prevista la prima sgambatura sul campo, da lunedì si dovrebbe andare tutti in ritiro a Venticano. Giovedì 15 si parte per Cascia.