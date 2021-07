Lapadula da urlo: quarto gol in Copa America Ha segnato di testa contro la Colombia nella finale per il 3° posto. Ed ha colpito pure una traversa

Da una parte Zapata e Muriel, dall'altra Gianluca Lapadula. Un confronto che il campionato di serie A ha mostrato assolutamente sbilanciato a favore dei due atalantini, ma che nella finale per il terzo posto della Copa America, ha visto ancora protagonista il centravanti del Benevento. Diciamo subito che la partita l'ha vinta la Colombia per 3 a 2 grazie ad una prodezza all'ultimo respiro di Diaz che ha regalato il terzo posto alla sua squadra e relegato al quarto il Perù. Ma la formazione “blanquirroja”, pur sfavorita rispetto alla più quotata Colombia di capitan Cuadrado, non ha tradito le attese e non le ha tradite soprattutto Lapadula. Che ha colpito una traversa clamorosa col suo sinistro tagliente ed ha siglato il gol del momentaneo 2-2 con un gran colpo di testa (sì proprio un colpo di testa) su cross da calcio d'angolo. Ancora una volta la prestazione del centravanti giallorosso, che ha letteralmente stregato un intero popolo (c'è persino la prima coppia peruviana che ha imposto il nome al suo primogenito di “Lapadula”, trasformando il cognome dell'attaccante sannita in un nome proprio), è stata all'altezza della situazione. Gianluca chiude questa fantastica esperienza della Copa America con 4 gol nella classifica dei cannonieri, appena dietro Messi. Un risultato forse insperato, ma che ha messo una volta di più in mostra le grandi doti da combattente di questo centravanti indomabile che ha dimostrato anche di saper far gol. Ora dopo le meritate vacanze lo attende di nuovo il Benevento, anche se trattenerlo in giallorosso sarà complicato. Non mancheranno certo le richieste.