Benevento, altre due sedute atletiche Presenti tra gli altri Schiattarella, Dabo e Vokic

Altre due sedute di allenamento all'Antistadio. Anzi per la precisione, una di test, l'altra di atletica. Come venerdì. Caldo asfissiante, grande sacrificio, come è richiesto di questi tempi a chi inizia lafase di preparazione. A Cascia sarà sicuramente meglio, si respira di più, il caldo si sente di meno. Il gruppo nel frattempo si va ampliando: in effetti la maggior parte dei giallorossi sono impegnati negli esami medici, quando tutto è a posto passano nel gruppo “Covid free” e cominciano ad allenarsi con lo staff tecnico di Caserta. Per ora molta atletica e qualche esercizio col pallone soprattutto nel pomeriggio. Ai “titolari” dello scorso anno del primo giorno Caldirola, Barba, Letizia, Foulon, Pastina, si sono aggiunti altri come Schiattarella, Dabo, Vokic. Ovvio che continuino ad allenarsi gli altri ragazzi, quelli tornati dai prestiti, Sparandeo, Volpicelli, Rillo, e i ragazzi delle giovanili.

Domani si replica sempre con due sedute: al mattino i test, nel pomeriggio atletica. Si presume che il gruppo si ingrosserà ulteriormente, visto che altri si sono sottoposti oggi alle visite mediche di rito.