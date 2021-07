Le ultime di mercato in casa Benevento Domani la firma di Calò

Ci sono novità in casa strega. Dopo settimane di stallo, s’inizia a muovere qualcosa in entrata. Domani ci sarà finalmente la firma per Calò che già martedì potrà aggregarsi al gruppo sannita e riabbracciare Caserta. Per il centrocampista ovviamente ci sarà tutto l’iter delle visite mediche ma sarà a disposizione per il ritiro di Cascia.

Nei prossimi giorni dovrebbe sbloccarsi anche l’operazione legata ad Elia. Questione di dettagli. L’Atalanta vorrebbe formulare un prestito secco, il Benevento è deciso ad accettare un diritto di riscatto con la possibilità per i nerazzurri del contro riscatto. Probabile che a spuntarla sarà la società giallorossa.

Torna calda anche la pista che porta a Paleari. Vigorito ha detto sì: il portiere del Genoa arriverà a prescindere dalla questione di Montipò. Dopotutto non c’è tempo: Preziosi aspetta il Benevento, ma non mancano altre offerte per l’estremo ex Cittadella. Da qui la necessità di chiudere l’affare ancor prima di provare a trovare “casa” a Montipò che ricordiamo ha un solo anno di contratto.