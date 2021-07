Allenamento, si rivedono anche Sau, Improta, Insigne e Kragl Gruppo pressoché al completo: ci sono anche i portieri

Domenica di lavoro per i giallorossi, che tra una visita medica e un test all'Antistadio hanno avuto un'altra giornata piena. Come dicemmo ieri, anche nella giornata odierna il gruppo si è ingrossato parecchio: tutti quelli che si erano già sottoposti al tampone e che dunque erano da considerare “covid free” si sono aggregati al gruppo.Finalmente sono arrivati anche i portieri, così ha potuto cominciare a lavorare anche Ghigo Gori, che sarà affiancato dal sangiorgese Antonio Chiavelli (anche lui con qualche precedente tra i pali della strega) abilitato per il ruolo.

Tra i volti non visti negli scorsi giorni ci sono Riccardo Improta, Oliver Kragl, Marco Sau, che ha recuperato bene dall'infortunio muscolare che gli fece saltare le ultime partite del campionato di A, Roberto Insigne e Peppe Di Serio. Inutile dire che col gruppo praticamente al completo si continuerà nel prossimo giorni, approfittando della struttura dell'Hotel Europa di Venticano. Il 15 la partenza per Cascia.