Benevento, ecco la data dell'esordio stagionale Tra poco più di un mese la Strega tornerà in campo per un incontro ufficiale

La Lega A ha ufficializzato le date della Coppa Italia, competizione alla quale parteciperà il Benevento a partire dai trentaduesimi di finale. In base al nuovo regolamento, il tabellone è già definito con i giallorossi che dovrebbero incontrare il Chievo Verona. Il condizionale, al momento, è d'obbligo considerato che i veneti sono stati recentemente esclusi dal campionato di serie B per via della bocciatura della Covisoc. Dal club gialloblu sono pronti a fare ricorso, con la speranza di poter essere regolarmente ammessi. Al di là dell'avversaria, la Strega allenata da Caserta debutterà nella competizione tricolore nel giorno di ferragosto, con il match che si giocherà al Vigorito. Una data da cerchiare in rosso per l'inizio del calcio giocato che avverrà esattamente una settimana prima rispetto all'esordio in serie B.