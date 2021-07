Benevento, Calò in città. Domani al firma Dabo verso l'addio. C'è l'Altay

E' già in città Giacomo Calò. Il centrocampista nel pomeriggio si è sottoposto all'iter delle visite mediche e proprio domani ci sarà la firma. Si tratterà di un prestito con diritto di riscatto. Ma col Geona c'è un'altra trattativa in essere: nei prossimi giorni si chiuderà anche per Paleari. Il portiere sarebbe dovuto arrivare solo dopo la cessione di Montipò, ma viste le numerose richieste il club di via Santa Colomba ha deciso di invertire le priorità. L'estremo quindi arriverà a prescindere dalla partenza del numero uno giallorosso che ha accompagnato il Benevento in serie A.

IN USCITA - Dabo è vicino all'addio. Su di lui c'è una squadra turca. L'Altay ha preso informazioni e già domani ci potrebbe essere il lieto fine. Sarà il primo colpo in uscita.