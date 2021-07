Benevento, c'è anche l'avversario della terza amichevole Dopo Cascia e Foligno, sarà la volta della Reggina di Aglietti, avversario di B

Si va definendo il quadro delle amichevoli del Benevento nel ritiro di Cascia. Dopo aver ufficializzato quelle con la Selezione di dilettanti di Cascia (domenica 18 luglio) e col Foligno (giovedì 22 luglio), è stata definita anche il terzo test stagionale che si terrà giovedì 29 contro la Reggina. Un programma con difficoltà crescenti, dunque, come è nelleabitudini delle società dei ritiri estivi: si passa dai dilettanti del Cascia, al Foligno che milita in serie D, fino ad arrivare alla Reggina di Aglietti che è una parigrado e anche piuttosto ambiziosa. Per Ferragosto è previsto l'esordio in Coppa Italia, ma bisognerà capire quale sarà la sorte del Chievo.