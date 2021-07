Benevento, Talbi in città. Caldirola vicino al Monza Visite mediche per il difensore tunisino

E' arrivato Talbi in città. Il difensore questa mattina si sta sottoponendo a tutte le visite mediche. Per lui però quella di Benevento potrebbe essere una tappa provvisoria. Le sue intenzioni sono altre: il giovane che aveva firmato l'accordo a gennaio, vorrebbe entrare a far parte di una squadra militante in un campionato di prima fascia. Il club di via Santa Colomba non ha alcuna intenzione di forzare la sua permanenza ma il trasferimento sarà comunque dettato da scelte che dovranno dare un vantaggio allo stesso sodalizio.

Per un difensore che arriva ce n'è un altro vicino all'addio. Luca Caldirola lascerà il Sannio. La sua nuova destinazione sarà quasi sicuramente il Monza. La trattativa però non è ancora giunta al termine. L'offerta è di 500 mila euro, ma la cifra è stata considerata non opportuna dal Benevento che chiede di più. Sono ore quindi decisive per il futuro di Luca Caldirola.