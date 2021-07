Torna il torneo dedicato a Ciro Vigorito Giungerà alla sua dodicesima edizione

Giungerà alla sua dodicesima edizione. Un cammino lungo figlio di un'idea che vive nel ricordo di Ciro Vigorito. A breve sarà tutto pronto per il torneo dedicato al compianto presidente del settore giovanile giallorosso, un punto di riferimento per tutto il Benevento Calcio. Come sempre, la location sarà quella dei campetti di Cretarossa. L'organizzazione sarà curata ancora una volta da Salvatore Giardiello e vedrà la presenza di ospiti illustri. Manca davvero poco. Può iniziare il conto alla rovescia. Nei prossimi giorni ci saranno tutti i dettagli della manifestazione.